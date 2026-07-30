Vincent Janssen es nuevo delantero de Portland Timbers

Redacción FOX Deportes

Portland Timbers reforzó su ataque con la incorporación de Vincent Janssen, quien llega como agente libre tras cuatro temporadas con Royal Antwerp, de Bélgica.

El delantero firmó contrato por dos años con la franquicia de la MLS y podrá debutar una vez que reciba su visa de trabajo.

First look 👀



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Durante las últimas cuatro temporadas con los ‘Reds’, conquistó la Jupiler Pro League y la Copa Belga.

Será su segunda experiencia en el futbol del continente americano, luego de defender la camiseta de Monterrey entre 2019 y 2022.

El neerlandés llega con amplia experiencia internacional, tras disputar 449 partidos y marcar 162 goles en las ligas de Países Bajos, Inglaterra, Turquía, México y Bélgica.