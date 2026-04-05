Un triplete en 8 minutos, solo en la Major League Soccer

Héctor Cantú

La sexta semana de la Major League Soccer quedó enmarcada por momentos sublimes que difícilmente se borrará de la historia de la Liga.

Aunque los reflectores se posaron en la inauguración del nuevo estadio del Inter Miami, Denis Bouanga también reclamó su lugar de importancia luego de haber marcado un triplete en apenas ocho minutos de juego.

El delantero del LAFC, marcó su primer triplete con el equipo angelino y de paso lo hizo en un tiempo récord qyue se instauró como el segundo más rápido en la historia de la liga cen apenas ocho minutos.

Denis Bouanga, el goleador que destronó a Carlos Vela como el héroe del LAFC

Boanga apenas necesitó un parpadeo para colaborar con la mitad de las anotaciones en la victoria del LAFC y de paso convirtió al equipo como el quinto en la historia de la liga con más tripletes (15).

Con los tres tantos anotados, Denis llegó a 8 goles en la presente campaña y a 109 goles con el LAFC desde su llegada a los Estados Unidos.