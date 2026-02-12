El LAFC a escena con su refuerzo de lujo para esta temporada

Héctor Cantú

El LAFC está listo para debutar en la Concacaf Champions Cup en el que será su primer partido oficial de la temporada ante el Real España de Honduras.

El cuadro aurinegro presenta rostros nuevos en su plantilla, esa que llegó a postemporada en el torneo anterior y que intentará regresar a la senda de la gloria en este certamen.

Commanding the pitch 🇨🇦



Welcome to Los Angeles, Stephen Eustáquio. pic.twitter.com/pekiixo5Z7 — LAFC (@LAFC) February 6, 2026

Se presenta ‘oficialmente’ Stephen Eustaquio, quien llega proveniente del Porto de Portugal para tomar ritmo de cara al Mundial 2026, donde prácticamente es un inamovible en la selección de Canadá.

El exjugador de Cruz Azul de la Liga MX se presenta al lado de Hugo Lloris, Denis Bouanga y el coreo Son Heung-Min, como los grandes referentes de este torneo para el equipo californiano.

Esta es la cuarta ocasión que el LAFC disputa este torneo al que llegó a dos finales, buscando repetir esos logros en esta edición.

.@LAFC enters their first full season with Son Heung-Min spearheading the attack. 🔥



✏️: https://t.co/tUOpSPjiYY pic.twitter.com/DWUXsidgC3 — Major League Soccer (@MLS) February 17, 2026

El equipo de negro y oro presenta para este torneo siete altas de futbolistas, siendo la más destacada la presencia de Eustaquio quien se perfila para ser titular en San Pedro Sula.

Esta será la primera vez que el LAFC se mida a un rival hondureño en su historia, donde también buscará sellar una victoria que se escriba en sus libros de la posteridad.