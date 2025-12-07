Thomas Müller y los otros reprobados de Vancouver Whitecaps

Héctor Cantú

El sueño de Thomas Müller, de llevarse una nueva victoria sobre Lionel Mess y abonar un nuevo subcampeonato a su palmarés de finales perdidas no ha podido concretarse.

Por el contrario, el alemán poco ha podido hacer en el partido por el título para revertir la historia y llevar al Whitecaps a su segundo título de la historia.

El primer señalado del equipo canadiense es Édier Ocampo, el defensa que tuv la mala fortuna de enviar la pelota a su propia puerta para iniciar la fiesta rosada en la Florida, que después terminaría concretándose con dos goles más.

No solo fue el autogol, fue su trabajo generalizado en la defensa, donde solo ganó 8 duelos ante los jugadores rivales y cometió tres faltas que pusieron en serios aprietos al arco defendido por Takaoka.

Otro de los jugadores que quedaron por debajo de un nivel aceptable para una final fue el mediocampista Andrés Cubas, uno de los referentes que no hacerse presente en el arco rival siquiera un disparo de larga distancia.

El tercer reprobado del Whitecaps fue el delantero Thomas Müller, el gran referente al ataque junto a Brian White.

Müller finalizó con 77 por ciento de efectividad en sus pases. Müller apenas logró dos disparos al arco contrario uno de los cuales fue bloqueado por la fuerza defensiva del equipocanadiense.