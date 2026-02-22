Seattle Sounders tuvo un inicio firme y contundente

Redacción FOX Deportes

El cierre de la primera jornada de la temporada 2026 de la MLS en Lumen Field mostró a un Seattle Sounders dominante, que se impuso 2-0 a Colorado Rapids.

Desde el arranque, el equipo local asumió el control del partido con posesión prolongada y presión alta. El Rapids quedó replegado durante largos tramos, sin lograr equilibrar el ritmo. El marcador terminó reflejando lo visto en la cancha.

La ventaja llegó temprano gracias a Albert Rusnák, quien abrió el marcador al minuto 15 con un remate dentro del área tras una jugada construida por la banda.

El gol reforzó el dominio del Sounders, que continuó manejando el balón con paciencia. Colorado tuvo dificultades para salir con claridad y apenas generó aproximaciones aisladas. Seattle mantuvo el orden y el control del encuentro.

En la segunda parte, los Sounders sostuvieron la iniciativa y terminó por asegurar el resultado con el tanto de Paul Rothrock. El gol nació de una transición rápida que encontró mal parado al Rapids y fue bien resuelta dentro del área.

La diferencia en el marcador no cambió el desarrollo del partido, que siguió bajo el mando del equipo local. La defensa de Seattle prácticamente no fue exigida.

.@SoundersFC open the season with a convincing win. ✊ pic.twitter.com/ZegY0Zy8ND — Major League Soccer (@MLS) February 23, 2026

Con el 2-0, Seattle cerró la jornada inaugural con una actuación sólida en ambos lados del campo. El equipo dejó una imagen de control y consistencia desde el primer partido del torneo. Para Rapids, el arranque fue cuesta arriba, sin respuestas ante la presión rival. El dominio de Sounders marcó el tono del cierre de la fecha uno de la MLS.