Amargo debut de Germán Berterame en la MLS

Héctor Cantú

Germán Berterame ha tenido un amargo debut en la Major League Soccer luego de que el Inter Miami, su nuevo equipo, fuera vapuleado 3-0 por el LAFC.

El exdelantero de Monterrey, quien consideró que la mejor manera de ganarse su boleto al Mundial sería defendiendo los colores del Inter Miami, vivió su primer partido oficial con Las Garzas como el socio de Leo Messi.

Sin embargo, ‘Berte’ en los 90 minutos que jugó se fue sin haber marcado al equipo angelino y con apenas dos disparos al arco defendido por Hugo Lloris.

A esos dos disparos, una cuota reducida para un futbolista de sus características, se une la falla de gol que pudo haber hecho mucho más decorosa la derrota para el equipo rosado.

Los once en cancha ✔️📸 pic.twitter.com/RSXBS9hN7W — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 22, 2026

En cuanto a las cifras de pases, Berterame apenas logró 13 de manera efectivas, al tiempo que perdió seis balones ante los rivales durante todo el partido.

Inter Miami regresará a la acción, con Berterame en sus líneas, ante Orlando City en la semana 2 de la temporada 2026.