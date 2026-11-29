EFE

Charlotte FC eliminó este sábado al Chicago Fire del polaco Robert Lewandowski al imponerse por 2-1 en el segundo partido de la primera ronda de los playoffs de la MLS, y selló su primer pase a las semifinales de la Conferencia Este.

El primer torneo de Lewandowski, ex delantero del Barcelona, en la MLS terminó con 10 goles en 21 partidos.

El francés Allan Saint-Maximin abrió el marcador en el minuto 8 y Maren Haile-Selassie igualó en el 54. En el tiempo añadido, el israelí Idan Toklomati firmó el 2-1 definitivo en el 95 tras una asistencia del español Pep Biel.

Charlotte ganó la serie al mejor de tres por 2-0, después de vencer también el primer duelo con gol de Biel en el tiempo añadido.

El Houston Dynamo evitó la eliminación al superar por 3-2 al San José Earthquakes. Mateusz Bogusz y Lucas Halter pusieron un 2-0 inicial, pero Ousseni Bouda y Paul Marie igualaron en la segunda parte para San José. Lyle Foster anotó el tercero en el tramo final y forzó el tercer partido.

Philadelphia Union también igualó su serie 1-1 al derrotar 1-0 al New England Revolution, con un penalti transformado por Milan Iloski en el minuto 86.