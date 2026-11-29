EFE

El FC Cincinnati, noveno clasificado del Este, eliminó este sábado al Nashville SC, campeón del Supporters' Shield, tras ganar por 1-0 en el segundo partido de su serie de primera ronda de los playoffs de la MLS, para pasar a las semifinales de la Conferencia Este.

Cincinnati ya había dado la sorpresa en el primer duelo, al ganar por 1-0 en el campo del Nashville. Este sábado, con el partido sin goles, Samuel Gidi decidió en el minuto 88.

For the fourth time in five years we advance to the Eastern Conference Semifinals versus Charlotte FC! We'll see you in Charlotte on December 6th! ?️ pic.twitter.com/eyn2SRZRpd — FC Cincinnati (@fccincinnati) November 29, 2026

Gidi apareció en el área, recibió un pase del brasileño Evander y marcó con su primer toque.

El equipo de Ohio había llegado a los 'playoffs' tras eliminar el 19 de noviembre al Orlando City del francés Antoine Griezmann por 3-1 en el partido de comodines.

Evander firmó dos goles y una asistencia en ese encuentro, y Gidi cerró el marcador a cinco minutos del final.

Cincinnati visitará ahora al Charlotte FC, que eliminó este sábado al Chicago Fire del polaco Robert Lewandowski. La semifinal será a partido único.