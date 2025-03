San Diego, sin 'Chucky' Lozano, sufre su primera derrota de la temporada

San Diego FC, la nueva franquicia de la Major League Soccer ha sufrido su primer descalabro de la temporada luego de sucumbir por 2-1 ante Austin FC.

A pesar de que la fecha FIFA se jugó alrededor del mundo, la actividad no paró del todo en la MLS y San Diego enfrentó uno de los retos más importantes de la temporada ante el equipo verde.

Brandon Vazquez finds his first for @AustinFC!

Sin Hirving Lozano en la cancha, quien aún no se recupera de una lesión sufrida en el segundo partido de la temporada, San Diego no tuvo la claridad para sacar los tres puntos a domicilio, resultado que les hubiera permitido mantener la etiqueta de invicto.

Las acciones iniciaron a favor del equipo de casa, que encontró la ventaja a los 10 minutos de tiempo corrido gracias a la anotación de Brandon Vásquez, quien luego de sacar al arquero, empujó la pelota al fondo de las redes para marcar el primer tanto de su carrera con Austin FC.

La descomposición del equipo de California los llevó a quedar en desventaja de 2-0 con la anotación Jon Gallagher apenas 9 minutos después.

Heads up play!



Gallagher scores on the quick reset to double the Austin lead.

La anotación llegó por el mismo costado derecho con un ‘madruguete’ en un cobro de falta que permitió que Gallagher quedara mano a mano contra el arquero.

San Diego intentó ajustar líneas y ejecutar el futbol que le había dado tan buenos resultados en los partidos anteriores y así logró descontar por conducto de Luca de la Torre con una hora de tiempo de juego por delante.

Luca de la Torre scores his first for his hometown club to pull one back!

Sin embargo, en la segunda mitad ya no hubo insistencia en la ofensiva y terminaron por sellar su primera derrota de la campaña.

San Diego volverá a la actividad el próximo fin de semana cuando se mida al LAFC como local en un partido donde se espera la reaparición de Hirving Lozano.