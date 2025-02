Si la Selección Mexicana ya se olvidó del 'Chucky' Lozano, él no

Hirving Lozano solo jugó solo dos partidos con la Selección Mexicana durante 2024, entonces, si no fue llamado al Tri jugando en el PSV, ¿será considerado ahora que está en la MLS con el San Diego FC?

El ‘Chucky’ no pierde la esperanza y confía en que pronto podrá regresar al Tri, pues incluso aseguró que ya ha hablado con Javier Aguirre y su auxiliar Rafael Márquez, quienes ya decidirán si lo llaman para el final four de la Liga de Naciones de CONCACAF para la Fecha FIFA de marzo.

“Como siempre lo he dicho yo siempre estoy disponible para la selección en cualquier momento que me llamen yo voy a estar ahí. La gente me ha preguntado en la calle porque no voy, pero estoy seguro de que vamos a regresar de la mejor manera”, dijo el atacante en conferencia de prensa.

CHUCKY LOZANO ON THE BREAK



BOYS ARE BUZZIN pic.twitter.com/8RKKWhs3Ox — San Diego FC (@sandiegofc) February 15, 2025

El equipo californiano tendrá el primer partido oficial de su historia el 23 de febrero contra Los Angeles Galaxy. Ese día marcará el debut formal de Lozano con su nuevo club, luego de siete años y medio en Europa. La decisión del atacante de 29 años ha sido muy criticada, pero él sigue feliz con la oportunidad que se le dio en la MLS, donde será uno de los futbolistas mejor pagados del circuito.

“La verdad, muy emocionado es el primer partido de San Diego en la MLS. Nos toca contra un gran rival, el campeón. Es un gran partido para ver en qué tenemos que mejorar, meterle un poco más pero creo que vamos a llegar muy bien vamos en muy buen camino”, aseguró el exjugador del Napoli y el PSV.

‘Chucky’ llega a la MLS tras 92 goles en Europa y 28 goles en su historial con la Selección Mexicana.