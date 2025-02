El gol de Hirving 'Chucky' Lozano en la pretemporada de San Diego FC

Hirving ‘Chucky’ Lozano y San Diego FC están listos para iniciar la temporada 2025 de la Major League Soccer luego de haber cerrado con broche de oro la pretemporada del equipo.

El cuadro de California vapuleó 6-0 a NY Red Bulls en su último compromiso de preparación antes de debutar en el futbol de los Estados Unidos.

