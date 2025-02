Los números de Hirving Lozano en su debut con San Diego FC

El delanteor mexicano Hirving Lozano, ha comenzado con el pie derecho su andar en el futbol de los Estados Unidos luego de haber sido pieza clave para que San Diego venciera 2-0 al actual campeón de la Major League Socer.

Lozano terminó con una nota sobresaliente y con registros por encima de lo esperado. Fue la válvula de escape para San Diego y demostró que, como lo anticipó, llegó a San Diego para hacer historia con el club.

🗣️ FOR SAN DIEGO! @sandiegofc opens their inaugural season with a win! pic.twitter.com/fLD9tUY2an