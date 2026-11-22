Héctor Cantú

Robert Lewandowski se estrenó como goleador en los playoffs de la MLS al marcar el primer tanto de Chicago Fire en la derrota ante Charlotte FC.

El delantero polaco, quien llegó al futbol estadounidense durante el verano, se ha convertido en una pieza importante del conjunto de Chicago en su camino hacia la consecución del título.

El exjugador del Barcelona marcó el tanto del empate con un cabezazo preciso en el segundo poste tras anticiparse a la defensa rival para enviar el balón al fondo de las redes y desatar la celebración en el SeatGeek Stadium.

Sin embargo, Charlotte FC no bajó los brazos y consiguió otro gol en los miutos finales para sellar la victoria en el primer duelo eliminatorio.

Liel Abada fue el encargado de abrir el tanteador. Posteriormente, Pep Biel apareció durante el tiempo de compensación para completar la vicoria del conjunto visitante.

Ahora, Lewandowski y Chicago Fire buscarán recuperarse en el siguiente enfrentamiento para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a las semifinales de conferencia.

Con esta anotación, el delantero polaco llegó a 10 goles desde su incorporación a Chicago Fire, una cifra que buscará incrementar en su próximo compromiso.