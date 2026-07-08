¿Quiénes son los dos jugadores de Cabo Verde que juegan en la MLS?

Héctor Cantú

La selección de Cabo Verde se convirtió en la gran sensación de la Copa del Mundo que ha entrado a su recta final.

El equipo se ganó el corazón del mundo entero por haber hecho historia en su primera Copa del Mundo y por haber peleado con potencias, demostrando que a veces el corazón puede más que otros factores en el futbol.

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La Major League Soccer tuvo una gran representación en el Mundial con esta selección. Dos jugadores conformaron la plantilla del combinado africano que se ganó un lugar en la historia de las Copas del Mundo.

El primero de ellos es el arquero CJ dos Santos, de San Jose Earthquakes. Aunque no jugó un solo minuto del Mundial ante la grandilocuencia futbolística de Vozinha, Santos fue el gran escudero del meta principal y vivió un proceso que intentará repetir dentro de cuatro años.

Quien si jugó algunos minutos fue el defensa Steven Moreira de Columbus Crew, quien durante los 4 partidos completos que disputó se convirtió en uno de los referentes defensivos de los Tiburones Azules.

¡Gracias, Cabo Verde, por hacer tan especial el Mundial 2026!

Moreira jugó todos los minutos ante España, Uruguay y Argentina. Partidos en los que terminó recuperando 1.4 balones promedio por encuentro y el 70 por ciento de los duelos terrestres ganados a sus rivales.

Con la gran actuación de Cabo Verde en el Mundial, no sería extraño ver crecer la legión caboverdiana en el futbol de los Estados Unidos.