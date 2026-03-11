Primer recital deMateusz Bogusz en la MLS

Héctor Cantú

El delantero polaco, Mateusz Bogusz ha vivido una auténtica fiesta luego de convertirse en el héroe del Houston Dynamo tras marcar el gol de la victoria.

El exjugador de Cruz Azul, que llegó para esta temporada al equipo naranja, ha dado un auténtico recital en el partido donde el Dynamo se llevó la victoria por 3-2 sobre Portland Timbers.

GOLAZO ☄️



Mateusz Bogusz with a dagger at the death for @HoustonDynamo! pic.twitter.com/OFz6DNttS7 — Major League Soccer (@MLS) March 15, 2026

En un partido marcado por la polémica y aún con un jugador menos, el cuadro de casa se llevó los puntos gracias a la anotación de Bogusz en el tiempo agregado, prácticamente, en el último suspiro del partido.

Bougsz definió de larga distancia, luego de un error de la defensa en el intento de cortar un pase largo. El polaco recortó a su marcador y disparó de pierna derecha para encontrar las redes y celebrar, así su primer gol como delantero de Houston.

Además del gol, Mateus también colaboró con una asistencia en el mismo encuentro para redondear una de sus mejores actuaciones en el futbol de los Estados Unidos.

De esta manera, Boguz llegó a 25 goles en la MLS luego de haber cosechado 24 tantos con el LAFC y a 20 asistencias.

Los números colocan a Mateusz Boguz como un candidato muy serio para formar parte de la selección de Polonia que competirá en el Mundial 2026.