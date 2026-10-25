Otra noche de pesadilla para el LA Galaxy ante su acérrimo rival

Héctor Cantú

El LA Galaxy acarició la victoria en una edición más de El Tráfico y en nueve minutos, los tres puntos se le escurrieron entre las manos.

En una noche sobresaliente del delantero Joseph Paintsil, el equipo más ganador en la historia de la MLS estuvo cerca de conseguir un triunfo valioso en sus aspiraciones para clasificarse a la postemporada. Sin embargo, desatenciones defensivas terminaron por frustrar la celebración.

En la segunda mitad, el LAFC encontró la contundencia de la que careció en el primer tiempo y terminó por empatar un partido para alargar la racha invicta ante su acérrimo rival.

JOSKE WHAT A FINISH ?? https://t.co/UQq1hid3Jq — LA Galaxy (@LAGalaxy) October 26, 2026

‘La Galaxia’ se puso arriba en el tanteador en una gran jugada individual de Robert Taylor, quien acarreó la pelota por el costado derecho y sirvió en bandeja de plata para que Paintsil solo empujara el balón al fondo de las redes.

En la segunda mitad, el jugador ghanés amplió la ventaja para los visitantes luego de un mal rechace de Hugo Lloris. Paintsil solo tuvo que enviar el balón al fondo de las redes para aumentar la distancia.

Pero el LAFC logró ponerse en pie de lucha dos minutos después. Ahora, un mal rechace del arquero Marcinkowski dejó muerto el balón a merced de Denis Bouanga en su segunda acción de serio peligro sobre el arco rival.

BOUANGA FIRES RIGHT BACK. Game. On. https://t.co/P3sIn4c7NL — Major League Soccer (@MLS) October 26, 2026

Leo Walta acabó con la fiesta adelantada del LA Galaxy al marcar el gol de la paridad con la que se terminaron dividiendo puntos tras los 90 minutos de tiempo corrido.

Con este resultado son cuatro partidos consecutivos en los que el LA Galaxy no puede ganarle al LAFC y su registro queda en solo tres triunfos en los últimos 10 compromisos.