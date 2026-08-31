LA Galaxy, el equipo que decidió 'salvar' a Sergi Roberto

Héctor Cantú

El LA Galaxy ha tomado la decisión de convertirse en un auténtico tanque de oxígeno para Sergi Roberto, el exjugador del Barcelona que debutó en la MLS el fin de semana pasado.

Sus números en la Serie A en la temporada pasada lo colocan entre los jugadores en su posición con peor rendimiento del ciclo que terminó en mayo pasado.

Con apenas 20 partidos disputados, de los cuales solo cinco fueron como titular, Sergi quedó ubicado fuera de los 100 jugadores con mejores registros de la Serie A, según los datos de rendimiento publicados en Comparisonator.

Sergi Roberto terminó sin goles ni asistencias. Apenas logró dos pases clave en los partidos disputados y cinco duelos ganados ante los jugadores rivales, números que sustentan el haber sido clasificado como el jugador 60 de la Serie A en su posición.

La contratación por parte del Galaxy, con los números que le preceden, parecería de riesgo; sin embargo, se espera que en la MLS logre recuperar el olfato futbolístico que lo convirtió en un referente del Barcelona.

La Inteligencia Artificial, con lo conseguido en la temporada 2023/24 con el equipo culé, lo colocaría como uno de los mediocampistas más rendidores de la MLS.

Llegó el día, Barcelona le dice adiós a Sergi Roberto

Sería el tercer mejor clasificado en acciones defensivas, con un promedio de 78 por temporada, y sería el segundo jugador con mejores registros en pases efectivos, con un promedio de 28 por partido.

Sergi Roberto, quien debutó el fin de semana pasado ante San Diego FC, podría aumentar sus minutos de juego en la MLS el próximo fin de semana, cuando el LA Galaxy reciba a New England Revolution.