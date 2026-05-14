Nuevamente estalla la dupla Messi-Berterame con Inter Miami

Héctor Cantú

El Inter Miami ha ganado por primera vez en su nuevo estadio y lo ha conseguido gracias a la dupla conformada por Lionel Messi y Germán Berterame.

El argentino y el naturalizado mexicano volvieron a demostrar su entendimiento dentro del terreno de juego y han echado los tres puntos a la bolsa del equipo de la Florida que suma 15 partidos consecutivos sin derrota.

Taco de Telasquito ➡️ definición de Leo 😮‍💨🔥 pic.twitter.com/rtOhNLHTde — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 17, 2026

Leo Messi fue el encargado de abrir el tanteador luego de una genialidad de Telasco Segovia, quien se anotó una de las mejores asistencias de la temporada con un taquito que dejó al capitán argentino solo frente al arco.

La magia de Leo Messi fue la llave que llevó al equipo rosado a encontrar el segundo tanto de la tarde. Messi, con otra asistencia magistral, dejó a Berterame frente al arco para disparar y enviar la pelota al fondo de las redes.

Portland Timbers no tuvo opciones para recuperarse y encontrar la manera de regresar sobre el terreno de juego para recortar distancias ante el equipo de casa.

GOOOL! Our captain set it up. Berte finished it. 💫🔝 pic.twitter.com/ogmMDaYeBk — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 17, 2026

Esta se ha convertido en la primera victoria en la nueva casa del Inter Miami luego de cuatro partidos consecutivos en los que sumó tres empates y una derrota en la presente campaña.

El Inter Miami volverá a jugar un partido más en casa antes del parón por el Mundial 2026 en casa y lo hará como líder indiscutible e inamovible de la Conferencia del Este.