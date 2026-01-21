¿Neymar a la MLS? no será este año

Héctor Cantú

En el pasado se intentó y no se logró concretar la llegada de Neymar al futbol de los Estados Unidos. Ahora, en una nueva temporada, el nombre del brasileño vuelve a sonar para jugar en la MLS.

En la temporada anterior, el Chicago Fire hizo un esfuerzo importante por negociar con el brasileño cuando aún jugaba en el futbol saudí, y aunque las conversaciones se mantuvieron por algunos días, al final, el futuro de Neymar apuntó al futbol brasileño.

Sin embargo, el sueño parece haberse essfumado una vez más, pues días atrás, el brasileño renovó su contrato con Santos, a la espera de recuperar su ritmo futbolístico y superar los problemas de lesiones que le han puesto en serios predicamentos.

Algunos rumores le ligaron al Inter de Miami en un posible reencuentro con Lionel Messi. No obstante, la firma del acuerdo con el equipo de negro y blanco, ha enterrado toda posibilidad de volver a ver en acción a la MSN (Messi, Suárez y Neymar).

Aunque por ahora la vigencia de la extensión del contrato le une al ‘Peixe’ hasta finales del 2026, la realidad es que para el 2027, Neymar podría convertirse en el sueño materializado del futbol de los Estados Unidos.