Santos cerca de firmar la renovación de Neymar

Oscar Sandoval

Neymar termina contrato con Santos y tendría sobre la mesa la opción de renovar con el equipo de sus amores luego de conseguir la salvación, necesitará recuperar su mejor nivel para relanzar al club paulista y llegar a la Selección Brasileña. #EuVouEuVoltoEuFico pic.twitter.com/pJNKpoKpMx — Santos FC (@SantosFC) June 24, 2025

El Mundial 2026 sigue presente en la mente de ‘Ney’ quien solo estando al 100 y luciendo en su club podrá llamar la atención de Carlo Ancelotti, el técnico aseguró que no se fijará en nombres y que llevará a los futbolistas que estén a tope.

Santos que no atraviesa por un momento de gracia, coqueteó con el descenso y cargó con las lesiones que frenaron la regularidad del atacante de 32 años a lo largo de la campaña, tendría las negociaciones avanzadas para mantener al ‘10’ en sus filas y el acuerdo estaría cerca.

Medios brasileños afirman que la firma debería llegar antes del próximo 31 de diciembre cuando vence el actual contrato de Neymar quien exigiría una cláusula con facilidades para regresar a Europa en caso de tener una oferta formal.