Mourinho no cambia: elogio para Lionel Messi y ‘palo’ para la MLS

Héctor Cantú

José Mourinho ha abonado a su compendio de frases célebres, una reflexión indirecta sobre la Major League Soccer.

Al ser cuestionado por Lionel Messi y su decisión reciente de dar por terminado su ciclo con la Selección de Argentina, Mourinho lamentó que, a partir de ahora, la única forma de seguir los pasos de ‘La Pulga’ será viendo la MLS.

“Messi es uno de estos jugadores que echas de menos siempre y este es uno de nuestra generación. Ahora tendremos que ver algún partido de la MLS, algo que no me gusta mucho, para aprovechar estos últimos años”, dijo el estratega que vive su segunda etapa al frente del Real Madrid.

Además, el luso reconoció que ver en acción a Lionel Messi en la pasada Copa del Mundo, fue un deleite para todo los seguidores del futbol.

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“Hablar de Messi es complicado. Llegó al Mundial con 38, 39 años y ha sido lo que hemos visto. Es un jugador que siempre vas a echar de menos”, agregó.

Con el Real Madrid, José Mourinho enfrentó en 17 ocasiones al Barcelona de Lionel Messi, donde el luso solo obtuvo cinco triunfos.