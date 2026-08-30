Real Madrid sigue goleando y con paso perfecto en La Liga

Oscar Sandoval

Real Madrid derrotó 4-0 a Málaga y consiguió su tercera victoria consecutiva en La Liga con una actuación contundente. Los ‘Merengues’ necesitaron media hora de lucimiento para encaminar el triunfo ante un rival que apenas inquietó a Thibaut Courtois y sigue sin ganar después de tres jornadas.

Una buena versión de los ‘Merengues’ fue suficiente para liquidar a Málaga, que intentó mantener el orden para sostener el partido. Sin embargo, los locales hicieron valer su calidad y Jude Bellingham rompió el duelo con una jugada individual.

El mediocampista inglés recibió el balón por delante del mediocampo, dejó rivales en el camino y se metió al área para definir con un disparo cruzado. El gol al minuto 18 cambió el rumbo del encuentro y dejó a los ‘Boquerones’ sin respuesta.

El equipo blanco no bajó la intensidad y encontró el 2-0 al 26 con un autogol del portero Alfonso Herrero, después de un cabezazo de Bellingham. Real Madrid remató una buena media hora con una pared entre Trent Alexander-Arnold y Kylian Mbappé que terminó en el 3-0.

El marcador no dejaba dudas sobre quién había sido mejor en el terreno de juego. Málaga lucía inoperante, mientras que el conjunto 'Merengue' administró la ventaja durante la segunda mitad.

Arda Güler apareció al 90+1 para marcar el 4-0 y redondear la segunda goleada de los ‘Merengues’ en la semana.