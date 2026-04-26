Marco Reus lleva de la mano al LA Galaxy a otra victoria

Héctor Cantú

El LA Galaxy sumó su tercera victoria de la temporada gracias a una majestuosa actuación del alemán Marco Reus, quien se despachó con par de goles.

La Galaxia sufrió más de lo esperado ante un Real Salt Lake que tuvo chispazos de buen futbol y que por momentos, complicó el accionar del equipo galáctico.

Stunning free kick opener from Marco Reus and LA Galaxy! 🤩 pic.twitter.com/HruLZ2cVGJ — Major League Soccer (@MLS) April 26, 2026

El primer tanto de Reus llegó en los primeros minutos del encuentro en un disparo a balón parado que terminó por mandar al fondo de las redes con una ejecución magistral.

De a poco, los locales se fueron colocando mejor sobre la cancha y lograron el empate en los minutos finales del encuentro con un autogol de JT Marcinkowski.

Reus has a brace, and LA have the lead! 👊 pic.twitter.com/kINMdmzjfd — Major League Soccer (@MLS) April 27, 2026

Gregg Vanney hizo ajustes para encontrar mayor fuerza de su equipo sobre el terreno de juego y así llegó el penal que terminó por convertir Reus a cinco minutos del final.

Esta es la segunda ocasión de Marco marca un par de goles en el mismo partido y con el doblete llegó a 12 tantos en el futbol de los Estados Unidos.