Publicación: lunes 27 de abril de 2026

Héctor Cantú

Marco Reus lleva de la mano al LA Galaxy a otra victoria

El alemán marcó los goles de la victoria sobre Real Salt Lake

El LA Galaxy sumó su tercera victoria de la temporada gracias a una majestuosa actuación del alemán Marco Reus, quien se despachó con par de goles.

La Galaxia sufrió más de lo esperado ante un Real Salt Lake que tuvo chispazos de buen futbol y que por momentos, complicó el accionar del equipo galáctico.

El primer tanto de Reus llegó en los primeros minutos del encuentro en un disparo a balón parado que terminó por mandar al fondo de las redes con una ejecución magistral.

De a poco, los locales se fueron colocando mejor sobre la cancha y lograron el empate en los minutos finales del encuentro con un autogol de JT Marcinkowski.

Gregg Vanney hizo ajustes para encontrar mayor fuerza de su equipo sobre el terreno de juego y así llegó el penal que terminó por convertir Reus a cinco minutos del final.

Esta es la segunda ocasión de Marco marca un par de goles en el mismo partido y con el doblete llegó a 12 tantos en el futbol de los Estados Unidos.

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS