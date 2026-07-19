Los Chicago Bulls le dieron la bienvenida a su nuevo vecino: Robert Lewandowski

Hiram Marín

Los Chicago Bulls brindaron una calurosa bienvenida a la ciudad al delantero polaco Robert Lewandowski. La emblemática franquicia de la NBA aprovechó la llegada del artillero para rendirle una recepción institucional en el icónico United Center.

Este gesto de camaradería deportiva reafirma la tradición de la ciudad de unir a sus grandes figuras internacionales. Durante su visita a 'La casa que Michael Jordan construyó', el atacante recorrió la duela y las instalaciones del recinto de Illinois.

Lewandowski tuvo la oportunidad de posar junto a la legendaria estatua de MJ23 en la explanada principal del complejo. El recorrido por los pasillos históricos de la arena marcó uno de los momentos más destacados de la jornada.

Como parte central del recibimiento, la directiva de los Bulls le entregó un jersey personalizado. La prenda lucía el apellido del goleador en el dorsal junto con el tradicional número nueve que ha portado en su carrera.

El artillero posó sonriente con el jersey para inmortalizar el intercambio entre ambas franquicias de la ciudad.

El encuentro incluyó un espacio dedicado a la convivencia con decenas de aficionados que se dieron cita en el lugar.

Lewandowski se tomó el tiempo para firmar autógrafos, posar para fotografías y saludar a la nutrida comunidad polaca local. La calidez del público de Chicago dejó ver la gran expectativa que genera su presencia en Illinois.