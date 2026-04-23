Los 'amigos de Messi' le dan los tres puntos al Inter Miami

Héctor Cantú

El Inter Miami ha logrado una nueva victoria in extremis en la temporada 2026, luego de imponerse por 2-0 al Real Salt Lake.

Las Garzas batallaron más de lo esperado para poder doblegar a su rival. Fue en los minutos finales del encuentro cuando terminaron por marcar los goles que le dio la victoria al equipo rosado.

Aunque Leo Messi esta vez no se hizo presente, sus socios y grandes amigos, Luis Suárez y Rodrigo de Paul, fueron los autores de los goles que le dieron los tres puntos al equipo de la Florida.

Las opciones más claras de gol antes de que llegaran las anotaciones, las tuvieron en los pies el propio Leo Messi y Germán Berterame, dos de los goleadores en los últimos compromisos del Inter Miami.

Sin embargo, la paridad se mantuvo hasta los minutos finales del encuentro, cuando terminó por romperlo Rodrigo de Paul con un disparo de pierna derecha desde la larga distancia que terminó anidándose en el fondo de las redes.

Salt Lake no se había repuesto del mazazo, cuando llegó el segundo. En esta ocasión Luis Suárez encontró la anotación desde el interior del área con un disparo de pierna izquierda.

Este resultado manda al equipo rosado a la segunda posición con 18 unidades, una menos que el líder de su sector, Nashville SC.