Locura en la Gran Manzana por este golazo de último minuto

Héctor Cantú

El Yankee Stadium se ha convertido en un auténtico pandemonio luego de que el NY City sellara su 15 victoria del campeonato con un gol de alta manufactura y en el último minuto del partido.

Los celestes tuvieron que dar una cátedra de buen futbol y resiliencia ante un Columbus Crew que siempre resulta complicado y al cual no vencían desde tres temporadas atrás.

Ahora, a base de garra y buen futbol tuvieron que venir de atrás en dos ocasiones para terminar ganando el partido con una soberbia anotación de Julián Fernández en el tiempo suplementario.

JULIÁN FERNÁNDEZ CURLS IT TOP BINS TO WIN THE GAME!!! 😱 pic.twitter.com/2VcjwOvoyH — Major League Soccer (@MLS) September 18, 2025

El equipo visitante comenzó pegando primero con el gol de Daniel Gazdag desde el manchón penal.

Hannes Wolf, quien sería reconocido al final del encuentro como el jugador más valioso del partido, apareció en el agregado del primer tiempo para emparejar los cartones.

En la segunda mitad, Wessam Abou Ali devolvió la ventaja para el Crew con un cabezazo que pegó en el poste antes de anidarse en las redes.

A tremendous stoppage-time golazo from Julián Fernández secures all three points for @newyorkcityfc. 🙌 pic.twitter.com/hAPQGg7td6 — Major League Soccer (@MLS) September 18, 2025

Wolf volvió a aparecer 13 minutos después para empatar el partido por segunda ocasión para sellar su doblete y emparejar los cartones de nueva cuenta.

Cuando todo parecía que el City y Columbus dividirían unidades apareció la genialidad de Julián Fernández para sellar la victoria para los de casa.