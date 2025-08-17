Lionel Messi ya es líder de goleo en solitario

Héctor Cantú

Lionel Messi reapareció en las canchas con el Inter Miami y lo hizo de forma magistral para construir la victoria del Inter Miami sobre el LA Gaaxy en la última jornada de la MLS.

El argentino entró de cambio para la segunda mitad y desde su ingreso, el equipo de la Florida se volvió mucho más peligroso y tuvo mayor claridad en su faceta ofensiva.

EL MEJOR DE TODOS LOS TIEMPOS 🐐😮‍💨 pic.twitter.com/4LR4I0m1DZ — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 17, 2025

Con su gol, Lionel Messi se convirtió en el líder de goleo en solitario del futbol de los Estados Unidos al llegar a 19 tantos en la temporada, superando los 18 que tiene el delantero de Nashville SC Sam Surridge.

El capitán argentino, quien se perdió los últimos dos patidos del Inter Miami, ha marcado en 8 de los 10 últimos partidos del Inter Miami.

Con los tres puntos obtenidos, Inter Miami escaló hasta la quinta posición de la Conferencia Este con 45 puntos y con tres partidos pendientes por disputar.

Lionel Messi necesitaba volver a tener actividad para ir preparado el camino de cara al encuentro donde el Inter Miami se enfrentará al LA Galaxy en los cuartos de final de la Leagues Cup.