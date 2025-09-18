Lionel Messi y el Inter Miami, a un paso de clasificar a los playoffs

EFE

El Inter Miami de Lionel Messi recibe al DC United en la MLS, en la que será su primera oportunidad de clasificarse matemáticamente para los 'playoff', aún con la baja del sancionado Luis Suárez.

Los hombres de Javier Mascherano encaran este partido después de reencontrarse con la victoria el martes ante el Seattle Sounders, un triunfo precedido de dos duras derrotas en la final de la Leagues Cup contra ese mismo rival y en liga frente al Charlotte.

Si Inter Miami vence o incluso empata con el débil DC United, que es penúltimo de la Conferencia Este, podría sellar su clasificación matemática para los 'playoff', siempre que el New York Red Bulls no derrote al Montreal.

Messi y compañía son ahora mismo sextos en el Este con 49 puntos, a ocho del líder, el Philadelphia Union, pero tienen tres partidos menos que sus rivales, por lo que aún dependen de sí mismos para asaltar el liderato, objetivo marcado por Mascherano.

"Nos hemos encontrado en esta situación de tener partidos menos, y que hay que ganarlos para poder estar en las posiciones que queremos estar. Nos quedan siete finales. El objetivo nuestro es ganar los siete para terminar primeros en nuestra Conferencia", dijo.

El partido contra el DC United será el último de suspensión para el delantero uruguayo Luis Suárez, que fue sancionado con tres encuentros por un escupitajo a un miembro del equipo técnico del Seattle Sounders tras la final perdida de la Leagues Cup.