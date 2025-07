Javier Mascherano lo confiesa: alinearía siempre a Lionel Messi

Héctor Cantú

Javier Mascherano, técnico del Inter Miami, afirmó este martes que si Leo "Messi está bien", su idea es "hacerlo jugar siempre", incluso porque "si alguien se sabe auto gestionar dentro de la cancha, es él".



Lo hizo en la rueda de prensa previa al partido de este miércoles en la MLS contra el New England Revolution.



"Si das descanso a Leo la realidad es que claramente el equipo lo va a sentir. Este año nos ha tocado jugar unos cuantos partidos sin Leo y hemos dado un pase adelante todos para que su ausencia se sintiera lo menos posible", consideró Mascherano.

"Si Leo está bien siempre mi idea es poder hacerlo jugar, porque si hay alguien que se sabe auto gestionar dentro de la cancha es él. Iremos viendo. Esto es más día a día, cómo se va sintiendo", añadió.



El preparador argentino afirmó que ve a un Messi muy feliz en Miami.



"Le vi muy feliz, creo que encontró el sitio para estar tranquilo, disfrutar de muchas cosas que quizás no tenía en otros clubes. Al final él decidirá cómo seguirá con su carrera", dijo.



El encuentro contra el Revolution se disputará en el césped sintético del Gillette Stadium, un tipo de superficie que Mascherano reconoció que "no es ideal".



"No es lo ideal, pero tampoco nos preocupa en el tema de lesiones. Los que vayan a jugar es porque están bien, están al 100 %, a partir de ahí no podemos adivinar lo que va a pasar", dijo.



Y reconoció que se plantea realizar rotaciones en las próximas semanas ante el intenso calendario del Inter Miami.

"Nosotros ahora no solamente pensando en el partido de mañana, sino en la serie de partidos que tenemos, tenemos otros tres partidos en diez días, iremos viendo la mejor manera de gestionar los minutos de cada uno. Vamos a poner el mejor once posible, pero claramente mi idea tampoco es hacer muchas rotaciones", aseguró.



En la rueda de prensa, Mascherano no quiso dar detalles sobre el presunto interés de su club por Rodrigo De Paul.



"Todo el mundo conoce este tipo de jugador, pero no me gusta hablar de jugadores que de momento no están con nosotros. Sería una manera de faltarle al respeto a los que hoy en día tenemos", afirmó.