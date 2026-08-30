Lionel Messi, nuevo líder de goleo en la MLS

Héctor Cantú

Lionel Messi se convirtió en el nuevo líder de goleo de la Major League Soccer (MLS) tras una espectacular actuación en la goleada 7-1 ante CF Montréal.

El argentino firmó su primer ‘póker’ en la MLS al mandar el balón al fondo de las redes a los minutos 40, 52, 83 y 96.

Messi recorded 4 goals and an assist as @InterMiamiCF dominated CF Montreal, 7-1. ? pic.twitter.com/0cPkV40Jr6 — Major League Soccer (@MLS) August 30, 2026

Es la primera vez en la temporada que Messi marca más de dos goles en un mismo partido. La última ocasión en que lo consiguió fue en 2025, cuando anotó un triplete ante Nashville SC.

Además, esta es la séptima ocasión en la carrera de la ‘Pulga’ en la que marca cuatro goles en un mismo encuentro. Las seis anteriores fueron con el Barcelona.

El delantero no conseguía un ‘póker’ desde hacía seis años, cuando anotó cuatro tantos en la victoria 5-0 del Barcelona sobre el Eibar.

Con estas cuatro anotaciones, Messi llegó a 927 goles en su carrera profesional y quedó a 73 de alcanzar la histórica cifra de 1,000.