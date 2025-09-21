Lionel Messi, nuevamente en el equipo de la semana de la MLS

Héctor Cantú

Lionel Messi ha tenido otro fin de semana inolvidable en la MLS luego d ehaber sumado dos goles y una asistencia en el duelo del Inter Miami ante el DC United.

Sus registros, además de haberlo catapultado al liderato de goleo de la liga de futbol de los Estados Unidos, le permitieron volver a ser considerado en el equipo ideal de la jornada.

Leo Messi comparte plazas en la delantera con la dupla letal del LAFC Son Heug-min y Dennis Bouanga, quienes lograron darle la vuelta al partido ante el Real Salt Lake.

Leo Messi y el Inter Miami tienen más partidos pendientes por jugar, una posición que le ayuda a La Pulga en su deseo de quedarse con la Bota de Oro en el futbol de la Major League Soccer.