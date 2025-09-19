Lionel Messi inventa, anota y ya es el máximo goleador de la MLS

EFE

Lionel Messi inventó una asistencia espectacular para Tadeo Allende y firmó un doblete para liderar la victoria por 3-2 del Inter Miami contra el DC United que también le sirvió para quedarse solo al frente de la tabla de máximos artilleros de la MLS con 22 dianas.

Sin el uruguayo Luis Suárez, quien cumplió el tercero y último partido de suspensión en la MLS por escupir a un miembro del cuerpo técnico de los Seattle Sounders en la final de la Leagues Cup, Messi prolongó la pugna del Inter Miami por el liderato en el Este.

El club de Javier Mascherano todavía no pudo celebrar el pase matemático a los 'playoffs', aunque ya es poco más de una formalidad.

Messi abrió su festival en el minuto 34, con un pase vertical de 30 metros que liberó a Tadeo Allende para que enfrentara al meta rival en un mano a mano. El delantero argentino no falló y le superó con la derecha para subir el 1-0 al luminoso.

El Inter Miami, con Rodrigo De Paul y Sergio Busquets al mando de las operaciones en el centro del campo, controló los ritmos del encuentro, pero el DC United supo crear oportunidades.

El portero Óscar Ustari negó la igualada a Christian Benteke con una gran parada en la primera mitad, pero no pudo hacer nada en el 54, cuando el ex del Liverpool conectó un perfecto cabezazo que puso las tablas en el marcador.

El Inter Miami no tardó en reaccionar. Y lo hizo la ritmo de su número 10. Messi rozó el segundo con una gran jugada personal y disparo de zurda que el meta consiguió despejar, pero en el 66 aprovechó un perfecto pase al hueco de Jordi Alba para controlar y definir.

El 2-1 fue un golpe psicológico para el DC United, que sucumbió ante el doblete personal de Messi en el minuto 85. El exbarcelonista recibió al borde del área y liberó un perfecto zurdazo que entró por la escuadra.

El Inter Miami también dispuso de un penalti poco después y Messi lo dejó a su compañero Mateo Silvetti, también rosarino, quien lo remató al larguero.

El DC United recortó 2-3 en el minuto 97 de la mano de Jacob Murrell, pero ya era demasiado tarde para salvar puntos.