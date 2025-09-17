Lionel Messi, muy cerca de renovar con Inter Miami

Redacción FOX Deportes

El Inter Miami está trabajando en la renovación de Lionel Messi, quien concluye su relación con el club al término de la temporada 2025.

De acuerdo con The Miami Herald, las negociaciones han tomado meses, pero llegarán a buen puerto con un contrato multianual que “será anunciado en los próximos 10 días”.

Messi llegó al club en julio de 2023, procedente del Paris Saint-Germain, y unas semanas después le dio a las ‘Garzas’ su primer trofeo, tras ganar la Leagues Cup.

Hasta el momento, el argentino suma 62 goles y 30 asistencias en 75 partidos disputados, además, ha conseguido el Supporters' Shield y el Campeonato de la Conferencia Este, ambos en 2024. Individualmente, fue elegido como MVP de la temporada 2024.