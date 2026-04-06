Lionel Messi manda en el nuevo 'jardín de su casa'

Héctor Cantú

La fiesta no fue completa en la inauguración del nuevo estadio del Inter Miami, pero estuvo cerca de serlo.

Los tres puntos se le escaparon al equipo de las Garzas que volvió a ver cómo su ídolo, Lionel Messi, volvió a echarse al equipo al hombro y buscó, con su magia y sus botines, la remontada y la victoria ante Austin FC.

En el partido de inauguración el nombre de Leo Messi ya forma parte de la historia. Primero, porque una de las gradas del inmueble lleva su nombre imborrable y después, porque el primer gol del equipo de casa en su nueva casa, lleva su autoría.

El Inter Miami tiene nuevo estadio y Messi, un nuevo jardín donde desparramar su talento inagotable.