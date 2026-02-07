Lionel Messi llegará en un ritmazo a la temporada regular

Héctor Cantú

A menos de dos semanas del inicio de la temporada regular en la MLS, el Inter Miami, actual campeón del futbol de los Estados Unidos, se declara listo para defender su trono.

La pretemporada ha sido un camino por demás enriquecedor para Leo Messi y compañía, quienes han sostenido una gira por Sudamérica para llegar a tope para el duelo inaugural que sostendrán ante el LAFC, uno de los clubes más poderosos del futbol de los Estados Unidos.

Con un saldo de una derrota (por goleada ante Alianza Lima), una victoria contra Atlético de Madrid y un empate contra Barcelona de Guayaquil, los comandados por Javier Mascherano cerraron su preparación para la campaña que está por comenzar.

La mejor noticia para el equipo de las Garzas, fue las buenas actuaciones que tuvo Leo Messi en los tres partidos.

Aunque en los primeros dos se marchó sin gol ni asistencia, en el tercero, en Ecuador, se destapó con una anotación y un pase de gol para Germán Berterame, el nuevo refuerzo que ha llegado proveniente de la Liga MX para reforzar la línea del equipo rosado.

A partir de ahora, el Inter Miami continuará con su trabajo de preparación para el arra nque de la temporada regular en la MLS y también para competir en la Concacaf Champions Cup, donde se enfrentará ante el ganador de la eliminatoria entre Nashville SC y Ottawa.