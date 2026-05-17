Lionel Messi llegará en modo encendido al Mundial 2026

Héctor Cantú

Lionel Messi, delantero del Inter Miami, llegará en modo fuego al próximo Mundial 2026, donde la Selección Argentina intentará defender su corona mundial.

El capitán del Inter Miami fue la pieza clave para que las Garzas lograra su primera victoria en su nueva casa, un espacio que hasta el momento, había sido un sinónimo de mala fortuna para el equipo de rosa.

Taco de Telasquito ➡️ definición de Leo 😮‍💨🔥 pic.twitter.com/rtOhNLHTde — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 17, 2026

Sin embargo, Leo colaboró con un gol y una asistencia volviendo a convertirse en el futbolista referente del encuentro donde el Inter Miami se impuso 2-0 a Portland Timbers.

Este se convirtió en el cuarto partido consecutivo de Leo en el que colabora con gol y asistencia, dejando su producción goleadora en 10 tantos para la causa del equipo de la Florida.

Son cinco los goles que ha marcado en los últimos cuatro encuentros, con mismo número de asistencias, una cifra que lo convierte en los últimos encuentros en el jugador más productivo a la ofensiva de la Liga.

Con su anotación, lego llegó a 13 goles en 14 partidos, a los que se suman 5 asistencias, dejando un promedio de más de un gol producido por encuentro.

Leo Messi llegó así a 90 goles con el Inter Miami a falta de un partido antes de que la MLS haga una pausa para disputar el Mundial 2026.