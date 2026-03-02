Lionel Messi es el Jugador de la Semana, no importa cuándo lo leas

Redacción FOX Deportes

Lionel Messi fue clave en el triunfo del Inter Miami sobre Orlando City; su actuación le valió ser reconocido como Jugador de la Semana, por decimotercera ocasión desde que llegó a la MLS.

El argentino aportó dos goles en la remontada de las ‘Garzas’ en el Inter&Co Stadium, lo que además significó el primer triunfo del equipo en la temporada 2026.

Con su doblete, Messi llegó a 89 colaboraciones de gol en 55 partidos de temporada regular (52 tantos y 37 asistencias).

El capitán ayudó a que las ‘Garzas’ revirtieran el 2-0 del primer tiempo con tantos a los minutos 57 y 90. Los otros dos goles los hicieron Mateo Silvetti y Telasco Segovia.