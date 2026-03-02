Redacción FOX Deportes
Lionel Messi es el Jugador de la Semana, no importa cuándo lo leas
El argentino marcó un doblete en la victoria del Inter Miami.
Lionel Messi fue clave en el triunfo del Inter Miami sobre Orlando City; su actuación le valió ser reconocido como Jugador de la Semana, por decimotercera ocasión desde que llegó a la MLS.
El argentino aportó dos goles en la remontada de las ‘Garzas’ en el Inter&Co Stadium, lo que además significó el primer triunfo del equipo en la temporada 2026.
Con su doblete, Messi llegó a 89 colaboraciones de gol en 55 partidos de temporada regular (52 tantos y 37 asistencias).
El capitán ayudó a que las ‘Garzas’ revirtieran el 2-0 del primer tiempo con tantos a los minutos 57 y 90. Los otros dos goles los hicieron Mateo Silvetti y Telasco Segovia.
