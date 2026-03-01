¡El campeón está vivo! el Inter Miami remonta con doblete de Leo Messi

Héctor Cantú

El Inter Miami ha despertado luego de una primera derrota dolorosa y un primer tiempo ante Orlando donde todo parecía destinado al desastre.

El equipo rosado vino de atrás y terminó por ganar los tres puntos en juego ante Orlando City, un equipo que no supo manejar la ventaja y terminó permitiendo una voltereta inolvidable para el equipo visitante.

Los Leones se pusieron arriba con los tantos de Marco Pasalic y Martín Ojeda en menos de 10 minutos. El primero, con un remate dentro del área que encontró las redes; el segundo con una definición exquisita de tres dedos dentro del área.

Wow! @OrlandoCitySC makes it 2-0 against Miami 💨



Beautiful run from Griffin Dorsey to set up Martin Ojeda! pic.twitter.com/4z9BAYWDtT — Major League Soccer (@MLS) March 2, 2026

Pero en el segundo tiempo, la historia cambió para el equipo de Miami que fue otro luego del descanso.

De la mano de Leo Messi, su incansable jugador y capitán, el cuadro de las Garzas protagonizó un regreso inolvidable en la primera presencia del argentino en el estadio morado.

Classic Messi 😱



First goal of 2026 is a beauty! pic.twitter.com/5LcTqqjesM — Major League Soccer (@MLS) March 2, 2026

A los cuatro minutos del complemento apareció Matteo Silvetti para acercar a los visitantes en el tanteador. Ocho minutos después, fue Leo Messi el que pasó lista en la lista de goleadores para empatar, de manera sorpresiva el tanteador.

Berterame ➡️ Messi ➡️ Segovia@InterMiamiCF takes the lead late against Orlando in the Florida Derby. pic.twitter.com/Thg1hVENYP — Major League Soccer (@MLS) March 2, 2026

Y aunque Orlando intentó por todos los medios el volver a ser protagonista sobre el campo, el poder ofensivo no resultó y se terminó diluyendo.

Telasco Segovia fue el encargado de anotar el tanto de la voltereta con una definición perfecta dentro del área luego de un pase de Leo Messi.

MESSI BURIES THE FREE KICK FOR HIS BRACE! 😱 pic.twitter.com/OY2INMvrHe — Major League Soccer (@MLS) March 2, 2026

Con la expulsión de Guske Colin, el equipo visitante impuso su autoridad y en un tiro libre, cobrado por Messi, encontró el 4-2 definitivo para sellar su primera victoria del torneo.

Con este doblete, Leo alcanzó los 90 goles con el Inter Miami y quedó a dos de llegar a los 990 en su carrera profesional.