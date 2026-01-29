Germán Berterame deja a Rayados para unirse al Inter Miami

Redacción FOX Deportes

Es oficial, Germán Berterame se va de Rayados después de tres años y medio para jugar con el Inter Miami, como Jugador Designado.

El campeón de la MLS anunció la llegada del naturalizado mexicano, quien firmó contrato hasta la temporada 2029, con opción para una más.

Durante su paso por el Monterrey, Berterame disputó 153 partidos, anotó 68 goles y dio 15 asistencias.

En el torneo Apertura 2022, cuando jugaba con el Atlético San Luis, fue el máximo goleador del certamen, con nueve tantos.

En un video compartido por el club, el jugador dijo que tenía "muchas ganas, mucha ansiedad y orgullo de poder vestir esta camiseta y darle muchas alegrías a todos los fans".