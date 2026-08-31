Lionel Messi, el mejor en la MLS del fin de semana

Héctor Cantú

Horas después de que Lionel Messi anunciara su retiro de la Selección Argentina, la MLS le reconoció como el jugador más valioso del fin de semana.

Leo tuvo un fin de semana redondo con el Inter Miami en la goleada de 7-1 sobre Montreal CF en la semana 22 de la temporada 2026 que entra en su recta final de la fase regular.

5️⃣ goal contributions in a dominant display against Montréal. ?



?? Leo Messi is your Player of the Matchday pres. by@MichelobULTRA. pic.twitter.com/bBynOOgYIV — Major League Soccer (@MLS) August 31, 2026

Messi marcó cuatro los 7 goles de la victoria, cifra que le llevó a convertirse en el nuevo líder de goleo de la MLS, trofeo que quiere ganar por segundo año consecutivo.

Nunca antes, Messi había marcado cuatro o más goles en la MLS, y ahora Montreal se ha convertido en una de las 7 víctimas en la historia a las que Leo les ha marcado un ‘Póker’.

Messi no había aparecido en el equipo ideal de la MLS desde la jornada 13. Esta, es la cuarta ocasión en la que es nombrado el jugador de la semana.

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Leo, ahora ya sin el compromiso de jugar con Argentina, buscará llegar con el Inter Miami a la cifra de los mil goles para redondear su carrera profesional.

La siguiente prueba de Leo será ante Atlanta United el próximo 5 de septiembre.