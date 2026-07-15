La MLS reanudará con un partidazo en Los Angeles

Héctor Cantú

La temporada 2026 de la MLS reanudará con un partido de pronósticos reservados cuando el LAFC y el LA Galaxy, equipo más ganador de la historia de la MLS, se enfrenten en el primer derbi de la temporada.

El duelo, además de estar cargado de la pasión que genera el partido entre los dos equipos de Los Angeles, también tendrá el ingrediente de que no contará con la presencia de Gabriel Pec, quien ha sido traspasado al Cruzeiro de la Série A.

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El LAFC, por su parte, contará con son Heung-Min, quien reporta con el equipo después del mal sabor de boca que dejó la selección de Corea en el Mundial que está por terminar, quien estará acompañado de Denis Bouanga y David Matínez.

Para el Galaxy la victoria es prácticamente obligatoria, después de haber tenido un inicio intermitente en la primera parte de la temporada, donde solo pudo conseguir cinco victorias.

Por su parte, el equipo de negro y oro, que arrancó con una racha de 11 partidos sin derrota, intentará lograr su octava victoria del campeonato para escalar posiciones en la Conferencia del Oeste.

Será un duelo, donde además, se defina qué equipo tiene mayor poder goleador, pues hasta el momento, en los últimos 22 enfrentamientos, ambas escuadras marcaron la misma cantidad de goles: 47 tantos cada uno.