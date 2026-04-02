En Los Angeles Galaxy saben del peligro que significa Toluca

EFE

El argentino Julian Aude, defensa de Los Angeles Galaxy, advirtió sobre el peligro que enfrenta el club angelino el próximo miércoles ante el mexicano Toluca, próximo rival de la Copa de Campeones de la CONCACAF, un "equipo duro a pelota parada" que los pondrá a prueba en cada detalle.

"Vamos a tener que estar atentos porque sabemos que pueden llegar a ser fuertes en eso en su casa, también en la nuestra. Entonces, tenemos que estar atentos a todos los detalles y dar lo mejor de nosotros para poder ganar", indicó el jugador argentino este jueves en una rueda de prensa.

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Aude dijo que serán dos partidos, tanto el de ida en México como el de vuelta en Los Ángeles, que deberán afrontar "con inteligencia" para poder clasificarse a la siguiente fase.

"Sabemos lo que son, los recibimos el año pasado en la Copa que tuvimos, sabemos cómo ellos pueden llegar a competir", agregó.

El jugador destacó la experiencia del técnico del Toluca, el también argentino Antonio 'el Turco' Mohamed, de quien "se sabe todo lo que ha logrado en su carrera como jugador y como técnico".

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Respecto a las instrucciones del técnico del conjunto angelino, Greg Vanney, el lateral explicó que les pide centrarse partido a partido. "Venimos teniendo muchos partidos seguidos con la MLS y con la Concachampions. Entonces, primero es el objetivo del partido que está enfrente, dar nuestra mejor versión y demostrar lo que somos", concluyó.

Previo al encuentro contra los Diablos Rojos en México el 8 de abril, los Galaxy recibirán en casa el próximo sábado al Minnesota United FC, equipo donde juega el colombiano James Rodríguez.