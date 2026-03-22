La MLS, entre el efecto Messi y el debut de James Rodríguez

Héctor Cantú

La jornada 4 de la Major League Soccer dejó episodios que enmarcaron el fin de semana en la temporada 2026 con el sello sudamericano surgido de los botines de Lionel Messi y de James Rodríguez.

Mientras Messi se estrenó como goleador en el Yankee Stadium, James Rodríguez jugó sus primeros minutos frente a la afición de Minnesota United como local en un insípido empate sin goles.

Messi tuvo que darle vuelta a la eliminación de la Concacaf Champions Cup sufrida a media semana y reponerse para hacerle frente al NY City.

Por su parte, James va tomando forma en su proceso de adaptación al futbol de los Estados Unidos donde buscará llegar en excelente forma física y futbolística para competir en el Mundial próximo de 2026.