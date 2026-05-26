La MLS destroza su récord de jugadores convocados al Mundial 2026

Héctor Cantú

La Major League Soccer continúa dando muestras de pleno crecimiento a nivel mundial, luego de conocer que 44 futbolistas de su liga, competirán con sus respectivas selecciones en el Mundial 2026.

Nunca antes, tantos futbolistas de la MLS habían jugado una copa del mundo como futbolistas activos en la liga, imponiendo un nuevo récord.

Lionel Messi y 'Chucky' Lozano, entre los mejor pagados en la MLS

Este número convierte a la MLS en la liga que más jugadores aporta a la Copa del Mundo después de las cinco grandes ligas del futbol europeo, siendo la más consolidada del continente americano.

Tanto Estados Unidos como Canadá, son las selecciones con más jugadores convocados de la MLS con un total de 7 cada una. Le siguen Paraguay (4) y Australia con dos.

Ningún mexicano que milita en esta liga ha sido convocado a la lista de Javier Aguirre, mientras la campeona vigente, Argentina, ha llamado a Rodrigo de Paul y Lionel Messi, ambos jugadores del Inter Miami.