Publicación: martes 2 de junio de 2026

Héctor Cantú

La MLS destroza su récord de jugadores convocados al Mundial 2026

Nunca antes la liga había aportado tantos futbolistas a la Copa del Mundo

La Major League Soccer continúa dando muestras de pleno crecimiento a nivel mundial, luego de conocer que 44 futbolistas de su liga, competirán con sus respectivas selecciones en el Mundial 2026.

Nunca antes, tantos futbolistas de la MLS habían jugado una copa del mundo como futbolistas activos en la liga, imponiendo un nuevo récord.

Lionel Messi y 'Chucky' Lozano, entre los mejor pagados en la MLS

10.Jonathan Bamba (Chicago Fire) 5.6 millones de dólares
9. Riqui Puig (LA Galaxy) 5.8 millones de dólares
8. Jordi Alba (Inter Miami) 6 millones de dólares
7.Emil Forsberg (NY Red Bulls) 6 millones de dólares
6. Federico Bernardeschi (Toronto FC) 6.3 millones de dólares
5. Hirving Lozano (San Diego FC) 7.6 millones de dólares
4. Miguel Almirón (Atlanta United) 7.9 millones de dólares
3. Sergio Busquets (Inter Miami) 8.8 millones de dólares
2. Lorenzo Insigne (Toronto FC) 15.4 millones de dólares
1. Lionel Messi (Inter Miami) 20. 4 millones de dólares

Este número convierte a la MLS en la liga que más jugadores aporta a la Copa del Mundo después de las cinco grandes ligas del futbol europeo, siendo la más consolidada del continente americano.

Tanto Estados Unidos como Canadá, son las selecciones con más jugadores convocados de la MLS con un total de 7 cada una. Le siguen Paraguay (4) y Australia con dos.

Ningún mexicano que milita en esta liga ha sido convocado a la lista de Javier Aguirre, mientras la campeona vigente, Argentina, ha llamado a Rodrigo de Paul y Lionel Messi, ambos jugadores del Inter Miami.

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