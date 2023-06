Inter Miami ya vive el efecto Messi

Aún no hay fecha para el debut, ni siquiera ha firmado contrato, pero Lionel Messi ya hizo sentir su efecto en Inter Miami.

La franquicia debutó en la MLS en la temporada 2020 y su mejor resultado ha sido un sexto lugar en la Conferencia Este (2022). Este año marcha en último lugar, con cinco ganados y 10 perdidos.

Entre los jugadores insignia destacan Gonzalo Higuaín, goleador histórico de las ‘Garzas’ con 29 tantos, así como los mexicanos Víctor Ulloa (más apariciones) y Rodolfo Pizarro, Blaise Matuidi y Federico Higuaín.

Pero ninguno consiguió lo que Messi ha logrado en cuestión de horas.

Las redes

En menos de un día, el Instagram del Inter Miami pasó de 1 millón de seguidores a 5.6 millones, un aumento de 460% y contando.

Los números son tales que el club tiene más followers que cualquier equipo de la NFL, MLB, NHL y MLS, y solo 10 entidades de la NBA le superaran.

Lo mismo sucede si comparamos a los clubes de la Liga MX, el más cercano es el América, con 4.4 millones.

Los boletos

Quizá los números en redes sociales no son lo suficientemente sorprendentes, así que vale la pena revisar el costo de las entradas.

Se desconoce la fecha en que Messi debutará con Inter Miami, pero se especula que sucederá el 8 de julio, cuando las ‘Garzas’ reciban a Columbus Crew.

El costo de las localidades para los duelos previos, contra New England Revolution (visita), Philadelphia Union (visita) y Austin FC (local), oscilan entre 30 y 75 dólares; las subsecuentes van desde los 130, hasta los 490 dólares en plataformas como Ticketmaster.

Incluso, hay partidos para los que ya no hay boletos, como el de Leagues Cup en el que recibirán a Cruz Azul el 21 de julio. En reventas autorizadas el costo asciende hasta 3 mil dólares.

El contrato

Ya lo decía el propio Messi, “mi decisión pasa por otro lado y no por dinero”. Y aunque el contrato que firmará no es nada despreciable, no se compara en lo absoluto con los 1.5 billones de euros por tes años que habría ofrecido de último momento el Al-Hilal de Arabia Saudita, según informó Helena Condis de COPE.

El acuerdo del argentino con el club de Beckham incluye ganancias dentro y fuera de la cancha, de acuerdo con The Athletic.

Para empezar, firmará por dos temporadas, con opción a una más y tendrá un sueldo de 40 millones de dólares por campaña.

Además, recibirá un porcentaje de las ventas de mercancía, así como de los derechos de transmisión, de los cuales Apple es dueño. Y gracias a esa alianza de la MLS con la compañía de tecnología, Messi tendrá su propio documental, el cual contará su experiencia en el Mundial de Catar.

Finalmente, la opción de adquirir acciones de algún equipo de la liga.

En resumidas cuentas…

Messi rechazó un contrato multimillonario de Arabia Saudita y le dijo ‘adiós’ al club de sus amores, porque en la mesa había una propuesta que le asegura su futuro y que, a largo plazo, le da tranquilidad.

Él mismo confesó que no era feliz en París y que “estoy en un momento donde quiero salir un poco del foco, pensar más en mi familia”. A sus 35 años, con docenas de trofeos y reconocimientos bajo el brazo, las prioridades han cambiado.

Hoy, Messi busca “reencontrarme, entre comillas, con mi familia, con mis hijos, y disfrutar del día a día”.

El gran ganador de esta decisión es, sin duda, el Inter Miami, dentro y fuera de la cancha, el club vive ya una revolución.