Inter Miami confirmó la lesión de Lionel Messi

Redacción FOX Deportes

El capitán de Inter Miami y de la Selección Argentina, Lionel Messi, sufrió una sobrecarga muscular, así lo informó el club de la MLS, lo que descarta una lesión de mayor gravedad a pocos días del inicio de la Copa del Mundo.

Messi tuvo que retirarse del terreno de juego en la segunda parte de la victoria de Inter 6-4 frente a Philadelphia Union por una molestia física en la pierna izquierda.

"Tras ser sometido este lunes a pruebas médicas complementarias, el diagnóstico inicial indica una sobrecarga asociada a una fatiga muscular en el isquiotibial de la pierna izquierda", dijo el club, agregando que "los plazos para su regreso a la actividad física quedarán sujetos a su evolución clínica y funcional".

One for the highlights. Watch it back ▶️🎬 pic.twitter.com/886WXZCNdR — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 25, 2026

La MLS entra ahora en un receso de mitad de temporada por el Mundial 2026, que será organizado conjuntamente por Canadá, Estados Unidos y México del 11 de junio al 19 de julio.

El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, anunció el 11 de mayo una lista de 55 jugadores, incluido Messi. Deberá reducirla a 26 antes de la fecha límite fijada por la FIFA para el 1 de junio.

Messi tuvo una influencia decisiva cuando Argentina ganó el Mundial por tercera vez en Qatar hace cuatro años. La selección argentina iniciará la defensa del título ante Argelia en Kansas City el 16 de junio.