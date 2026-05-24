Publicación: lunes 25 de mayo de 2026

Héctor Cantú

Tranquilidad en el Inter Miami, Leo Messi no está lesionado

El argentino no completó el partido del Inter Miami

Lionel Messi llenó de preocupación a la afición argentina a unos días de que se publique la convocatoria final del equipo celeste que defenderá la corona mundial en la Copa del Mundo 2026.

Leo no completó el partido donde el Inter Miami derrotó por 6-4 a Philadelphia Union en un partido histórico en la Major League Soccer.

Messi salió visiblemente preocupado del terreno de juego al minuto 73. Lo que parecía ser un cambio estratégico tomó un rumbo preocupante al ver que el capitán de Las Garzas se marchaba con dirección al vestidor.

La preocupación se disipó horas después, cuando el técnico del cuadro de la Florida, Guillermo Hoyos, aseguró que el cambio se debió a un cuadro de “fatiga” y no a una lesión seria de Messi.

“No tenemos información de eso (de una lesión) que yo sepa. Realmente estaba fatigado. Estaba muy cansado. El campo estaba pesado y ante la duda no quisimos arriesga”, detalló el estratega en conferencia de prensa.

El recuento del genio: Todos los títulos logrados por Leo Messi hasta el momento

Mundial de Clubes 2009
Mundial de Clubes 2011
Mundial de Clubes 2015
Campeón de La Liga 2004-2005
Campeón de La Liga 2005-2006
Campeón de La Liga 2008-2009
Campeón de La Liga 2009-2010
Campeón de La Liga 2010-2011
Campeón de La Liga 2012-2013
Campeón de La Liga 2014-2015
Campeón de La Liga 2015-2016
Campeón de La Liga 2017-2018
Campeón de La Liga 2018-2019
Campeón Copa del Rey 2008-2009
Campeón Copa del Rey 2011-2012
Campeón Copa del Rey 2014-2015
Campeón Copa del Rey 2015-2016
Campeón Copa del Rey 2016-2017
Campeón Copa del Rey 2017-2018
Campeón Copa del Rey 2020-2021
Campeón Supercopa de España 2005-2006
Campeón Supercopa de España 2006-2007
Campeón Supercopa de España 2009-2010
Campeón Supercopa de España 2010-2011
Campeón Supercopa de España 2011-2012
Campeón Supercopa de España 2013-2014
Campeón Supercopa de España 2016-2017
Campeón Supercopa de España 2018-2019
Campéón Champions League 2005-2006
Campéón Champions League 2008-2009
Campéón Champions League 2010-2011
Campéón Champions League 2014-2015
Campeón Supercopa de Europa 2009
Campeón Supercopa de Europa 2011
Campeón Supercopa de Europa 2015
Campeón de la Ligue 1 2021-2022
Campeón de la Ligue 1 2022-2023
Campeón de la Leagues Cup 2023
Campeón de la Supporter's Shield 2024
Campeón Mundial Sub-20 2005
Campeón Finalísima (Conmebol vs. UEFA) 2022
Medalla de Oro en Juegos Olímpicos 2008
Copa América 2021
Copa América 2024
Mundial Qatar 2022

A pesar de esta declaración, este lunes se le han practicado estudios médicos a Leo para descartar totalmente una lesión que pudiera comprometer su participación en el próximo Mundial.

Messi espera llegar a la próxima Copa del Mundo en plena forma en el que será su sexto Mundial en la historia.

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