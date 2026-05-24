Tranquilidad en el Inter Miami, Leo Messi no está lesionado

Héctor Cantú

Lionel Messi llenó de preocupación a la afición argentina a unos días de que se publique la convocatoria final del equipo celeste que defenderá la corona mundial en la Copa del Mundo 2026.

Leo no completó el partido donde el Inter Miami derrotó por 6-4 a Philadelphia Union en un partido histórico en la Major League Soccer.

Messi salió visiblemente preocupado del terreno de juego al minuto 73. Lo que parecía ser un cambio estratégico tomó un rumbo preocupante al ver que el capitán de Las Garzas se marchaba con dirección al vestidor.

La preocupación se disipó horas después, cuando el técnico del cuadro de la Florida, Guillermo Hoyos, aseguró que el cambio se debió a un cuadro de “fatiga” y no a una lesión seria de Messi.

“No tenemos información de eso (de una lesión) que yo sepa. Realmente estaba fatigado. Estaba muy cansado. El campo estaba pesado y ante la duda no quisimos arriesga”, detalló el estratega en conferencia de prensa.

El recuento del genio: Todos los títulos logrados por Leo Messi hasta el momento

A pesar de esta declaración, este lunes se le han practicado estudios médicos a Leo para descartar totalmente una lesión que pudiera comprometer su participación en el próximo Mundial.

Messi espera llegar a la próxima Copa del Mundo en plena forma en el que será su sexto Mundial en la historia.