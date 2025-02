Hirving Lozano, pieza clave en la victoria de San Diego

La historia de San Diego FC ha iniciado con el pie derecho en la Major League Soccer luego de haber sumado sus tres primeros puntos luego de vencer, nada más y nada menos, que al actual campeón del futbol de los Estados Unidos, el LA Galaxy por 2-0.

En un partido por demás reñido, el equipo visitante se adelantó en la carrera por los tres puntos luego de un error del cuadro de casa en un intento de salida.

Future @Jeopardy question:



Q: Who scored SDFC's FIRST goal in MLS?



A: Anders Dreyer. pic.twitter.com/wOT645MtMr