'Chucky' Lozano, listo para 'romperla' en la MLS y para volver a la Selección Mexicana

Hirving Lozano está listo para debutar en la Major League Soccer como uno de los principales referentes de toda la liga para este 2025.

Será un partido histórico para el mexicano, pues jugará su primer partido en el futbol de los Estados Unidos y lo hará en la primera aparición en la historia de SanDiego FC.

Lozano apunta a lo más alto para este 2025, pues se siente cobijado por un gran equipo y por la confianza del técnico que lo ha recibido como el referente del nuevo equipo de la MLS.

Boys ➡️ Bus ➡️ Building. It's almost showtime. pic.twitter.com/iD5L3uYUAg

“Estoy muy contento, Feliz y muy emocionado. Ha sido muy bonito todo este camino que he hecho hasta ahora y trataré de dar lo mejor en la cancha para la afición. Los objetivos están puestos, los tenemos muy altos. Yo siempre trato de mirar a lo más alto, pero estamos trabajando muy bien y tenemos un gran equipo y podemos luchar por los objetivos”, detalló para el canal oficial de la MLS a minutos antes de arrancar el cotejo contra el LA Galaxy.

Sobre el estado de forma en el que llega, Lozano aseguró que está en perfectas condiciones y listo, no solo para llegar muy lejos en esta temporada; también para volver a la Selección Mexicana.

Chucky Lozano is ready to make his MLS debut. 🤩🇲🇽@sandiegofc's first-ever game coming up 🔜 pic.twitter.com/H44F4cdsjI