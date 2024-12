Héctor Herrera, una historia para el olvido en el 2024

El mediocampista mexicano Héctor Herrera vivió uno de los peores momentos de su carrera profesional en el 2024.

El Houston Dynamo decidió terminar con el contrato del exjugador de los Tuzos del Pachuca luego de que fuera expulsado por agredir a un árbitro.

La acción se dio en la postemporada durante el encuentro de vuelta de las semifinales de conferencia donde Houston Dynamo quedó eliminado a manos de Seattle Sounders.

Herrera escupió cerca de donde se encontraba el árbitro central del encuentro, situación que le costó la expulsión y una sanción de dos partidos de suspensión y el pago de una multa.

“El único error del que me arrepiento fue el del último partido, siempre he sido un buen compañero y muy correcto. He controlado mis impulsos, pero en esta ocasión no pude”, reconoció el excapitán de la Selección Mexicana.

Ahora, sin equipo, Héctor Herrera busca tomar la decisión de qué será de su futuro. Algunos equipos de la Liga MX desean hacerse de su servicio por lo que no sería extraño verlo desfilar por los campos mexicanos.